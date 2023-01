[Sicilia] Regione. Pellegrino (FI) “Fratelli d’Italia guardi al proprio interno, a proposito di sobrietà”

“Con il dovuto rispetto, riteniamo che l’onorevole Donzelli dovrebbe rivolgersi ai suoi colleghi di partito quando parla di stillicidi di dichiarazioni e richiama tutti alla sobrietà.

Sia forza Italia, sia il Presidente della Regione hanno assunto, sin dall’inizio di questa delicata vicenda, un atteggiamento attento e rigoroso, senza mai dar luogo ad esternazioni di sorta.

Lo stesso non può dirsi per alcuni esponenti di Fratelli d’Italia, con un suo assessore in carica che ha esternato di non voler rassegnare dimissioni non richiestegli, ed un ex assessore che ieri ha sferrato un inaccettabile e gravissimo attacco pubblico al Presidente Schifani sulla base di considerazioni tanto offensive quanto infondate. Dichiarazioni che hanno creato sconcerto in gran parte dell’opinione pubblica.

Forza Italia è al fianco del Presidente Schifani che, con grande esperienza e saggezza sta guidando la nostra Regione ed affrontando con successo emergenze che soltanto grazie alla sua autorevolezza hanno potuto trovare soluzione. La nostra terra ha bisogno di una politica dei fatti e non di pericolosi protagonismi.”

Lo ha dichiarato il capogruppo di Forza Italia all’Ars, Stefano Pellegrino.