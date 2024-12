Bruxelles, 4/12 – «La presidente Lagarde oggi ci ha parlato di coraggio e della necessità di stimolare gli investimenti, l’innovazione e rafforzare la produttività in Europa. Coraggio è proprio ciò che abbiamo chiesto alla presidente della Bce, in merito alla politica monetaria da tenere nei prossimi mesi. Pur davanti a un panorama geopolitico complesso, l’inflazione si è attestata al 2,3 per cento, con un orizzonte stabile. Ci sono, insomma, le condizioni per tagliare ancora i tassi di interesse. Ci aspettiamo decisioni in questo senso nel prossimo consiglio direttivo». Così l’eurodeputato Marco Falcone, vice capo della delegazione italiana nel Gruppo PPE al Parlamento Europeo, interrogando la presidente BCE Christine Lagarde oggi a Bruxelles, nel corso della seduta della Commissione ECON. «Secondo la presidente della Bce – ha aggiunto Falcone – nei prossimi mesi potrebbe registrarsi una ripresa economica in UE grazie all’aumento dei redditi disponibili e dei buoni livelli di fiducia di consumatori e investitori. È il momento, quindi, di sostenere la domanda interna, tagliando i tassi per rimettere in circolo risorse per aumentare gli investimenti», conclude.

