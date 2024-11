“La giovane vita di Margaret Spada è stata spezzata a causa dell’ennesima tragedia evitabile. Sarà la magistratura ad accertare ogni responsabilità e le incurie mediche, ma la politica ha il dovere di attivarsi subito per evitare che eventi del genere si ripetano ancora”. Lo scrive in una nota Ida Carmina, deputata del Movimento 5 Stelle.

Prosegue Carmina: “Occorre prendere atto della sempre crescente domanda di interventi di medicina estetica e di chirurgia estetica che ha determinato il proliferare di ambulatori destinati all’esecuzione di queste attività, accrescendo la difficoltà a effettuare adeguati controlli sul rispetto dei requisiti di igiene e dei protocolli sanitari. Sempre più spesso, oggi, i trattamenti o gli interventi non invasivi di medicina estetica e diversi interventi mininvasivi di chirurgia plastica avvengono in strutture inidonee a fronteggiare emergenze, in assenza di personale specializzato e di adeguati controlli sui prodotti utilizzati e iniettati nei pazienti”.

Conclude Carmina: “Inoltre ad oggi mancano apposite linee guida riconosciute dall’Istituto Superiore di Sanità relative agli interventi di medicina estetica. Ho deciso di raccogliere l’appello della famiglia di Margaret, presentando un’interrogazione parlamentare per chiedere l’intervento urgente del ministero della Salute. Non vogliamo più piangere giovani vittime incolpevoli tragicamente strappate alla vita. Nel giorno delle esequie esprimo il mio più sentito cordoglio e mi stringo al dolore dei familiari, delle persone care alla giovane Margaret e dell’intera città di Lentini che oggi ha proclamato il lutto cittadino. Nulla potrà colmare il vuoto lasciato. Le istituzioni si adoperino immediatamente per evitare altre simili tragedie”.