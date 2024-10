PRESENTAZIONI LIBRO DI GIOVANNI BRUSCA “UNO COSÌ”. RAOUL RUSSO (FDI): “ASSISTO CON UNA CERTA INQUIETUDINE A QUESTI EVENTI”

Palermo, 4 ottobre 2024 – “Il libro in cui Giovanni Brusca racconta il proprio ‘inferno’ per la penna del prete antimafia don Marcello Cozzi, mi lascia non poche perplessità. Niente da obiettare a qualsivoglia iniziativa editoriale, intima o d’inchiesta, sia chiaro e non entro nemmeno nella retorica del dolore delle vittime di mafia, per quanto legittimo e sacrosanto. Ciò che mi stordisce letteralmente è l’ulteriore retorica che fatto salvo il dolore di Abele, si debba dar voce alle ragioni di Caino. Ragioni che per quanto le si possano ascoltare, tentare di capire, rimarranno sempre ‘ragioni irragionevoli’ che uno Stato più volte ferito dalla mafia fatica a comprendere. L’attività di don Cozzi è adamantina, ma la necessità di portare un monologo criminale sugli scaffali delle librerie, mi pare una nota stonata nei confronti di chi ha rischiato, ha rischiato e anche morto, per difendere quella libertà massacrata dal signor Brusca e dai suoi sodali. Nessuna libertà dovrà essere mai scalfita, va da sé, tuttavia avrei accettato meglio la narrazione sulla scelta di Abele, quell’Abele che si è speso per i diritti dello stesso Brusca o che in un bagliore di luce fortissima mi pone dinanzi la foto di Giuseppe Di Matteo mentre monta a cavallo”. Lo dichiara Raoul Russo, senatore e membro della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

