“Ci sono delle volte in cui gli esponenti dell’opposizione in Sicilia riescono davvero a stupirci, come in questo caso c’è riuscito l’onorevole Barbagallo.

Pur di trovare un argomento per attaccare il Governo e far parlare di sé, infatti, oggi arriva addirittura ad intervenire contro un’iniziativa di collaborazione tra pubblico e privato che ha grandi prospettive per l’occupazione in Sicilia. Come spiegare altrimenti l’iniziativa (addirittura un’interrogazione parlamentare!) contro la collaborazione fra la Regione e WeBuild per la selezione di alcune centinaia di figure professionali in Sicilia.

L’iniziativa di Barbagallo mi ricorda tanto la favola di Esopo “La volpe e l’uva”: il suo rancore in questa vicenda è la reazione di chi non è riuscito a fare quello che invece sta realizzando il governo Schifani.

Quel che stupisce poi è il riferimento ad un presunto inquinamento delle procedure di selezione dovuto all’utilizzo di spazi pubblici, una forma di collaborazione per altro più che frequente in diversi contesti.

Anche per questo, credo che proprio questo modello di collaborazione e sinergia fra pubblico e privato debba diventare punto di riferimento per costruire opportunità e prospettive di lavoro vero e di qualità, come hanno ben compreso tutti coloro che hanno apprezzato e apprezzano questa iniziativa per l’occupazione in Sicilia.”

Lo dichiara Marcello Caruso, coordinatore regionale di Forza Italia, commentando le parole del segraterio del PD, on.le Barbagallo, che ha criticato la Regione per l’iniziativa di collaborazione con WeBuild.