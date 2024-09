Mattarella: Save the Children, risorse adeguate alla scuola per sanare disuguaglianze a partire dalla definizione dei LEP

L’Organizzazione sottolinea la necessità di colmare i divari, sia territoriali, che relativi alle condizioni socioeconomiche, alla cittadinanza, alla povertà educativa e stando al passo con le sfide e i cambiamenti della nostra società.

“Le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione dell’inaugurazione dell’anno scolastico a Cagliari, hanno evidenziato il ruolo fondamentale che la scuola riveste nel percorso di bambini, bambine e adolescenti e il richiamo alla necessità di dotarla di indispensabili risorse adeguate affinché possa adempiere al suo ruolo fondamentale”, ha dichiarato Daniela Fatarella, Direttrice Generale di Save the Children.

La scuola in Italia è attraversata da profonde diseguaglianze nell’offerta dei servizi educativi, che compromettono i percorsi di crescita di bambini, bambine e adolescenti, soprattutto nelle regioni del Sud e delle Isole, dove si continuano a registrare, nonostante i miglioramenti, livelli di dispersione scolastica tra i più alti in Europa[1]. Save the Children sottolinea che, affinché, si possa agire sui divari territoriali, che con l’autonomia differenziata rischiano di aggravarsi ulteriormente, è fondamentale definire e finanziare Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) che assicurino eque opportunità educative, a partire dall’accesso alla mensa scolastica e al tempo pieno nella scuola primaria,

“Solo colmando i divari, sia territoriali, che relativi alle condizioni socioeconomiche, alla cittadinanza, alla povertà educativa, e stando al passo con le sfide e i cambiamenti della nostra società, accompagnando i minori nell’utilizzo delle nuove tecnologie, potremo garantire loro una reale opportunità di futuro.”, conclude Daniela Fatarella