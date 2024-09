Lotto, in Sicilia vinti 36mila euro

Doppietta in Sicilia nel Lotto. Nell’estrazione di giovedì 12 settembre, come riporta Agipronews, si registrano due vincite in regione: la più alta con un terno da 22.500 indovinato a Sciacca, in provincia di Agrigento, l’altra – sempre con un terno – a Furnari, in provincia di Messina. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 894 milioni di euro in questo 2024.

10eLotto: a Palermo colpo da 30mila euro

Il 10eLotto premia la Sicilia. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, a Palermo è stato messo a segno un 8 Oro da 30 mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 22,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2,6 miliardi euro dall’inizio del 2024.