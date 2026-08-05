10eLotto, a Messina vinti 100mila euro
Il 10eLotto premia la Sicilia. Come riporta Agipronews, nel concorso di martedì 4 agosto in Via Michelangelo Rizzo Giampilieri a Messina messo a segno un colpo da 100mila euro – vincita più alta di giornata – grazie ad un “9” Doppio Oro e una giocata da 4 euro. Sempre nella stessa provincia, presso il punto vendita in Via Vittorio Emanuele a Francavilla di Sicilia (ME), un 8 “Oro” vale un premio da 25mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 28,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,36 miliardi da inizio anno.