Sanità X Tutti. Di Paola (M5s): La mobilitazione continua, il diritto alla salute non va in vacanza

Palermo 4 agosto 2026 – “La tutela del diritto alla salute non può andare in vacanza, anzi purtroppo proprio nel periodo estivo si registra una maggiore richiesta da parte dell’utenza e di conseguenza emergono con ancora maggior numero criticità e disservizi. Per questa ragione, come M5s Sicilia, abbiamo deciso di rendere permanente l’iniziativa ‘Sanità X Tutti’ e appoggiamo tutte le mobilitazioni dei sindaci che, ricordiamo essere le prime autorità sanitarie sul territorio. A Gela per esempio il primo cittadino, Terenziano Di Stefano, ha trasferito il proprio ufficio nelle adiacenze dell’ospedale Vittorio Emanuele per scongiurare un ulteriore depotenziamento di una struttura che ha già subito nei nove anni di governo di destra, pesantissimi e ingiustificabili tagli”.

Lo dichiara il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Sicilia e vice presidente dell’Ars Nuccio Di Paola.

“Il momento delle vuote parole – sottolinea ancora Di Paola – è finito. Serve un cambiamento totale, il nostro programma di governo dell’isola prevede l’azzeramento dell’ingerenza politica nella sanità, con l’eliminazione delle 9 Asp, che corrispondono a 9 collegi elettorali e la creazione di un’unica azienda sanitaria regionale. Continua pertanto la call to action del Movimento 5 Stelle Sicilia con l’invito alla segnalazione di criticità e disservizi sul portale https://www.sossanitasiciliana.it/”- concluede Di Paola.

Intanto tra i prossimi appuntamenti, si registra il presidio all’ospedale Madonna dell’Alto di Petralia Sottana (Pa), in programma domani, mercoledì 5 agosto, dalle ore 10.00.