PONTE STRETTO, LOREFICE (M5S): SALVINI FORZA LA MANO, SERVONO GARANZIE DI IMPARZIALITÀ
Roma, 4 agosto – “L’anticipato rinnovo del Consiglio superiore dei Lavori pubblici deciso dal ministro Salvini, chiamato a esprimere l’ultimo delicatissimo parere sul Ponte sullo Stretto, solleva interrogativi che meritano la massima attenzione. Come riporta oggi la Repubblica, tra i componenti figurano anche un membro del comitato scientifico della società Stretto di Messina e un docente iscritto all’associazione Ponte Subito. Su un’opera così controversa servono valutazioni tecniche indipendenti e ogni dubbio va chiarito”. Lo dichiara il senatore M5S Pietro Lorefice, Senatore Segretario di Presidenza del Senato.