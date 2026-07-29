“L’approvazione in tempi rapidi di alcune norme che stanziano 45 milioni di euro per interventi urgenti e regolamentano l’uso dei suoi agricoli per impianti energetici dimostra che, quando si tratta di dare risposte concrete ai cittadini, le istituzioni siciliane possono e sanno agire mettendo da parte divisioni di parte.

L’ARS ha sbloccato fondi che intervengono su più fronti: 15 milioni per la Protezione civile e 10 per i ristori alle imprese agricole colpite dagli incendi, ma anche 8 milioni per il Fondo disabilità, 3 per gli Asacom, 9 per il contrasto al caro voli.

Altrettanto importanti sono la definizione delle aree idonee per i nuovi impianti energetici e la deroga per le assunzioni in Ast e Seus, che garantisce continuità e potenziamento dei servizi essenziali.

Ringrazio il governo regionale per aver messo a punto proposte operative e tempestive, e tutti i capigruppo e i gruppi parlamentari per il senso di responsabilità dimostrato. Un ringraziamento particolare agli assessori presenti in Aula e al presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, per la conduzione equilibrata dei lavori. È questo lo spirito con cui dovremmo sempre affrontare le emergenze e il lavoro parlamentare: concretezza e rispetto delle istituzioni.”

Lo ha dichiarato Stefano Pellegrino, presidente dei deputati di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana