[Sicilia] ARS approva norme urgenti. Pellegrino (FI) “Il giusto spirito produttivo con cui dovremmo lavorare sempre”
“L’approvazione in tempi rapidi di alcune norme che stanziano 45 milioni di euro per interventi urgenti e regolamentano l’uso dei suoi agricoli per impianti energetici dimostra che, quando si tratta di dare risposte concrete ai cittadini, le istituzioni siciliane possono e sanno agire mettendo da parte divisioni di parte.
L’ARS ha sbloccato fondi che intervengono su più fronti: 15 milioni per la Protezione civile e 10 per i ristori alle imprese agricole colpite dagli incendi, ma anche 8 milioni per il Fondo disabilità, 3 per gli Asacom, 9 per il contrasto al caro voli.
Altrettanto importanti sono la definizione delle aree idonee per i nuovi impianti energetici e la deroga per le assunzioni in Ast e Seus, che garantisce continuità e potenziamento dei servizi essenziali.
Ringrazio il governo regionale per aver messo a punto proposte operative e tempestive, e tutti i capigruppo e i gruppi parlamentari per il senso di responsabilità dimostrato. Un ringraziamento particolare agli assessori presenti in Aula e al presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, per la conduzione equilibrata dei lavori. È questo lo spirito con cui dovremmo sempre affrontare le emergenze e il lavoro parlamentare: concretezza e rispetto delle istituzioni.”
Lo ha dichiarato Stefano Pellegrino, presidente dei deputati di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana