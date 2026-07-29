Fuochi d’artificio allo Zen 2 durante lo spettacolo sul Caravaggio rubato. M5S: “Solidarietà a Lello Analfino e a Salvo Piparo. La cultura non si piega all’arroganza e alla violenza”







“Esprimiamo la più convinta solidarietà a Lello Analfino e a Salvo Piparo protagonisti di un gesto di grande coraggio civile oltre che artistico.

Quanto accaduto allo Zen 2, dove per ben due volte dei fuochi d’artificio hanno tentato di interrompere lo spettacolo dedicato al Caravaggio trafugato dalla mafia nel 1969, rappresenta un episodio grave e inquietante che non può essere sottovalutato.

Portare il teatro, la musica e la cultura nelle piazze dei quartieri più difficili significa costruire comunità, alimentare la speranza e sottrarre spazi all’illegalità.

Tentare di zittire chi racconta, con l’ironia e la forza della cultura siciliana, una delle pagine più dolorose della nostra storia è un atto di intimidazione che colpisce l’intera collettività.

Assume un significato ancora più allarmante il fatto che lo spettacolo si svolgesse sul sagrato della chiesa di San Filippo Neri, già bersaglio nei mesi scorsi di un vile atto intimidatorio con colpi d’arma da fuoco.

È il segno che c’è ancora chi vuole imporre la logica della paura e della prevaricazione. Mi attiverò per chiedere maggiori controlli da parte delle autorità di pubblica sicurezza sulle autorizzazioni fornite per l’accensione di fuochi d’artificio.

Ma intanto il messaggio più forte è arrivato proprio da Lello Analfino e Salvo Piparo

che non si sono lasciati intimidire e hanno proseguito la loro performance.

Hanno dimostrato che la cultura è più forte della violenza, che la bellezza può vincere sull’arroganza e che la libertà di espressione non può essere soffocata da chi pensa di controllare il territorio attraverso l’intimidazione.

Ringraziamo il sovrintendente Marco Betta per l’iniziativa del teatro nelle piazze e ribadisco che la necessità dell’impegno delle istituzioni al fianco di chi, con il proprio lavoro, contribuisce a diffondere legalità, memoria e coscienza civile. Palermo e la Sicilia hanno bisogno di più cultura, non di silenzi imposti.

A Analfino, Piparo e a tutti coloro che ogni giorno scelgono di stare dalla parte della bellezza e della legalità va il nostro più sincero ringraziamento e il pieno sostegno”. Ad affermarlo, con una nota, i deputati del Movimento 5 Stelle alla Camera, Ida Carmina, Davide Aiello, Luciano Cantone, Valentina D’orso, Daniela Morfino, Angela Raffa, Filippo Scerra.