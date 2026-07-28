Consiglieri Bonanno e Raja “Con Generazione Azzurra prosegue percorso con Forza Italia”

Palermo, 28 luglio – Forza Italia ha sottoscritto un patto federativo con Generazione Palermo, il movimento civico guidato dai consiglieri comunali di Palermo Domenico Bonanno e Viviana Raja, che da oggi assume la denominazione di “Generazione Azzurra – Palermo”.

L’accordo è stato ufficializzato alla presenza del presidente della Regione Siciliana e presidente del Consiglio nazionale di Forza Italia, Renato Schifani, e del commissario regionale del partito, Nino Minardo, responsabile nazionale di Forza Italia per i patti federativi con i movimenti civici.

La federazione rafforza la rappresentanza di Forza Italia nel Consiglio comunale di Palermo e amplia la presenza del partito sul territorio. Generazione Azzurra – Palermo può contare anche su consiglieri di circoscrizione, amministratori locali della provincia, professionisti, imprenditori e rappresentanti del mondo dell’associazionismo.

“Il patto con Generazione Azzurra conferma la strategia di Forza Italia: aprire il partito alle migliori esperienze civiche e amministrative e costruire, in vista delle prossime elezioni comunali, liste forti, radicate e competitive”, dichiara Nino Minardo.

“Vogliamo aggregare il civismo moderato, valorizzare gli amministratori che lavorano quotidianamente nei territori e rafforzare la presenza di Forza Italia in ogni comunità. Palermo è una città decisiva e questo accordo consolida il ruolo del partito nel Consiglio comunale e nel tessuto cittadino. È il modello che intendiamo sviluppare anche negli altri comuni chiamati al voto”, aggiunge Minardo.

“Dopo una profonda riflessione – dichiarano Domenico Bonanno e Viviana Raja – abbiamo scelto di intraprendere questo percorso insieme a Forza Italia, convinti che rappresenti il naturale approdo per continuare a mettere il nostro impegno politico e amministrativo al servizio dei cittadini. Scegliamo un partito moderato e liberale, protagonista in Italia del Partito Popolare Europeo, punto di riferimento del centrodestra e capace di valorizzare chi opera quotidianamente nei territori. Riconosciamo inoltre nell’azione di governo del presidente Renato Schifani un modello di amministrazione concreta, equilibrata e capace di produrre risultati”.

“La nascita di Generazione Azzurra – Palermo – concludono Bonanno e Raja – rappresenta l’evoluzione naturale della nostra esperienza civica e ci consentirà di continuare a mettere competenze, idee ed esperienza amministrativa al servizio della città. Ringraziamo il presidente Schifani, il commissario regionale Minardo e tutto il partito per la fiducia e l’accoglienza”.