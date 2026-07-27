Disabilità: Chinnici (PD Sicilia), quella di Raro è una laurea che abbatte le barriere

PALERMO – L’inclusione lavorativa delle persone con disabilità psichica non è solo un principio teorico o un tema di dibattito legislativo, ma una prassi concreta che parte dallo studio, dalla ricerca e dal territorio. Lo dimostra il traguardo raggiunto da Antonino Raro, che oggi ha conseguito la laurea magistrale in Economia dello Sviluppo, del Territorio e del Turismo presso l’Università degli Studi di Palermo.

La sua tesi, dal titolo «L’inclusione lavorativa delle persone con disabilità: percorsi, strumenti e impatti sui processi di integrazione sociale», relatrice la Prof.ssa Gianna Agrò, analizza come il diritto al lavoro rappresenti la leva fondamentale per l’integrazione sociale e il riscatto personale. Un lavoro di ricerca nato dall’esperienza sul campo: Antonino è infatti attivo nell’associazione Meravigliosamente, parte della rete “Si può Fare”, coordinamento che riunisce operatori e familiari impegnati nell’ambito della salute mentale.

«Il percorso di Antonino dimostra che la disabilità non è un limite insuperabile, ma una condizione che la comunità può e deve trasformare in risorsa con gli strumenti giusti. Il suo lavoro accademico restituisce dignità a un tema fondamentale: il lavoro come strumento di autonomia e inclusione», ha dichiarato Valentina Chinnici, vicepresidente della Commissione Istruzione e Lavoro e presidente dell’Intergruppo sulla Salute Mentale all’ARS.

Il percorso accademico di Antonino, seguito con professionalità e passione dalla professoressa Agrò, è stato reso possibile anche grazie alla rete di supporto attivata dal Cendis dell’Ateneo palermitano, che si conferma un punto di riferimento per l’accompagnamento degli studenti con fragilità. L’Ateneo si avvale di Linee Guida per i Docenti a favore degli Studenti con Disabilità e Neurodiversità, promosse dalla prorettrice all’Innovazione didattica e al Diritto allo Studio, Luisa Amenta, insieme a un gruppo di docenti nell’ ambito delle attività del Teaching and Learning Centre dell’Ateneo, linee che prevedono figure chiave come i tutor dell’apprendimento e i tutor alla pari (Francesco Rappa e Antonella Bilello nel caso di Antonino).

L’elaborato accademico di Raro offre spunti concreti che richiamano e valorizzano l’impegno portati avanti in questi anni dal mondo associativo, del terzo settore e delle istituzioni regionali, a conferma di come la sinergia tra ricerca universitaria, associazionismo e legislazione sia l’unica strada percorribile per abbattere definitivamente lo stigma e le barriere all’impiego.