Nuovo ospedale Siracusa. Gennuso “Grazie a Schifani grande risultato per la comunità “

“Esprimo il mio grande apprezzamento e la mia gratitudine al presidente Schifani per il risultato storico che abbiamo appena conseguito. Il via libera definitivo al nuovo ospedale di Siracusa è la conferma che il presidente ha da sempre sposato questa battaglia, facendone una bandiera del proprio governo fin dal primo giorno. Ancora una volta dimostra un’attenzione concreta per la sanità, per i diritti dei cittadini e per il territorio siracusano.

Un’opera da oltre 400 milioni di euro, con 438 posti letto e 14 sale operatorie, che sorgerà a Tremilia e che restituirà alla nostra provincia una struttura sanitaria all’altezza delle sue esigenze. Non si tratta solo di numeri, ma di risposte reali per chi oggi è costretto a spostarsi fuori provincia per curarsi.

Ringrazio anche l’assessore Caruso per il lavoro svolto in queste settimane. Ora si apra il cantiere e si proceda speditamente, perché i siracusani attendono da troppo tempo un ospedale moderno e sicuro.”

Lo dichiara Riccardo Gennuso, deputato regionale di Forza Italia, commentando l’approvazione definitiva del progetto del nuovo ospedale di Siracusa.