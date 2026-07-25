De Luca (M5S Ars): “Piena solidarietà a De Lucia: non ha attaccato nessuno, ha solo detto che il re è nudo”

«Le reazioni del ministro Nordio alle parole del procuratore di Palermo Maurizio De Lucia ci sembrano assolutamente scomposte e fuori luogo. De Lucia non ha attaccato la polizia penitenziaria, ha solo detto che il re è nudo, esternando quello che, purtroppo, le cronache di questi giorni stanno mettendo sotto gli occhi di tutti. Troppe cose non funzionano nel sistema carcerario, se è vero che dalle celle arrivano ai boss ordini alla manovalanza per mettere a ferro e fuoco le nostre città. Anziché criticare un uomo che sta dando tutto se stesso nella lotta contro il crimine organizzato, il ministro farebbe bene a capire cosa succede veramente nelle carceri e a prendere le dovute contromisure. A De Lucia va tutta la nostra incondizionata solidarietà».

Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars, Antonio De Luca.