Roma, 24 lug. – “Palermo compie una scelta di civiltà che merita di essere riconosciuta e seguita. Grazie al lavoro e all’impegno dei consiglieri M5S Randazzo, Amella e Miceli, con il nuovo regolamento sul benessere animale e le norme che disincentivano i circhi con animali selvatici ed esotici, il Comune mette nero su bianco che il divertimento non può più passare dallo sfruttamento degli animali. È un passo importante, che rafforza controlli e tutele e promuove un modello di spettacolo più etico e rispettoso. Ci auguriamo che questa decisione diventi un esempio per tante altre amministrazioni, affinché i circhi continuino a emozionare con il talento dei propri artisti e non con la costrizione di esseri viventi. La politica ha il dovere di accompagnare questo cambiamento culturale, mettendo finalmente il benessere animale al centro delle proprie scelte”.

Lo dichiarano le parlamentari palermitane del M5S Dolores Bevilacqua e Valentina D’Orso.