L’Archivio dell’Ispettore Di Falco: Un Incubo Arancione Accende la Notte nel Ventre del Porto (Capitolo 33)

Nell’ultimo, tesissimo episodio del podcast scritto e letto da Fabio Fabiano, l’Ispettore Di Falco trova la chiave di volta di un’indagine disperata grazie a un sogno premonitore e alla saggezza “di strada” del sergente Cacioppo. Una corsa contro il tempo tra i fantasmi del Mediterraneo e i giochi sporchi dei servizi segreti.

– La tregua, per chi vive in strada con una fondina sotto l’ascella, è solo un’illusione passeggera. Lo sa bene l’Ispettore Di Falco, protagonista della fortunata serie podcast “L’Archivio dell’Ispettore Di Falco”, giunta al suo trentatreesimo capitolo. Nell’episodio intitolato “Alle quattro del mattino, nel ventre del porto”, scritto e interpretato dalla voce profonda e coinvolgente di Fabio Fabiano (podcast 46909), l’atmosfera si fa asfittica, claustrofobica, segnando un punto di svolta cruciale nell’indagine sulla misteriosa scomparsa di due sposini, Nasser e Bianca.

La Breve Tregua e l’Incubo Claustrofobico

Il capitolo si apre con un contrasto violento. Di Falco torna a casa, accolto dal profumo antico di una cucina buona, “un riscatto” per una giornata d’inferno. Un piatto fumante di spaghetti al nero di seppia e saltimbocca di pesce spada, il calore della moglie: per un’ora, i “corvi della Questura” e i giochi sporchi dei servizi segreti sembrano svanire.

Ma il conto arriva puntuale nel cuore della notte. L’oscurità inghiotte l’ispettore in un incubo spietato. Sogna di essere intrappolato nelle viscere di una “carretta del mare”, stipato nella sala macchine con decine di clandestini. L’aria è solida, saturata da fumo di gasolio, sudore e terrore. Sente lo scafo cedere, l’acqua nera e gelida irrompere, salire rapida. È il sapore salmastro e soffocante della morte.

Di Falco si sveglia di colpo, fradicio di sudore freddo. Il nodo alla gola diventa insopportabile quando l’immagine onirica muta nei volti reali di una madre e di una bambina, corpi freddi restituiti da un mare cinico a Lampedusa. Un dolore al petto, profondo, che nemmeno un vecchio film comico di Totò, selezionato per ritrovare un briciolo di normalità, riesce a lenire.

La Folgorazione: Un Corto Circuito Mentale

È proprio mentre gli occhi fissano lo schermo senza vedere che scatta la folgorazione. La mente addestrata di Di Falco rielabora i dettagli dell’incubo. Nel labirinto del sogno, le pareti di ferro della sala macchine erano ricoperte da una vernice spessa, di un arancione industriale, violento.

È il “corto circuito mentale”. Quell’arancione è l’esatto gemello del frammento microscopico rinvenuto, insieme al grasso, sul pedale dell’auto dei due sposini scomparsi. Nasser e Bianca sono stati su una di quelle navi, o chi li ha presi ci era appena stato. L’inconscio ha sbattuto in faccia all’ispettore la chiave di volta dell’indagine.

“Pane Cunzato” e Verità Nascoste: L’Incontro con Cacioppo

Sono le quattro del mattino. La notte è fonda, lo scirocco picchia contro i vetri, ma Di Falco non può aspettare. Afferra il telefono e compone il numero del sergente Cacioppo, il suo uomo dentro la Capitaneria di Porto. “Una questione di vita o di morte”, taglia corto l’ispettore. Cacioppo, sveglio per il turno di notte e “per miracolo”, accetta l’incontro ma impone una condizione in pieno stile siciliano: passare dal fornaio. Mezzo chilo di pane caldo, scoppiettante, “consato” con olio buono, pepe, pecorino stagionato e sarde sott’olio. E le gazzose fresche.

Venti minuti dopo, Di Falco varca il pesante portone della Capitaneria, l’odore del pane caldo in contrasto violento con l’aria fredda e salmastra del porto. Cacioppo, la sagoma massiccia e il sorriso largo incorniciato dalla barba incolta, lo accoglie con il suo linguaggio colorito da banchina. È un abbraccio ruvido, che profuma di tabacco e polvere da sparo.

Prima di “aprire l’inferno”, si mangia. Il sergente spacca il pane con precisione chirurgica usando un coltello a serramanico dalla lama affilata. Pochi minuti di tregua, a pancia piena e mente serena, poi la giovialità sparisce. Cacioppo pulisce le mani e allunga il braccio verso la provetta di vetro.

Il Minio di Piombo e il Peschereccio Libico

Il sergente studia il reperto controluce. La sua voce si fa tecnica, bassa. “Qui dentro c’è una storia intera”. Fondo scuro di grasso lubrificante pesante, un filamento minuscolo di antenna di gambero e un frammento rossastro. È minio di piombo, la vernice antiossidante, tossica e spessa, usata per proteggere lo scafo e la sala macchine dei pescherecci. Roba che trovi solo a bordo.

La trappola scatta. “Significa che chi ha messo le mani su quei ragazzi ha i piedi ben piantati nel fango del porto”, sentenzia Di Falco. L’arancione sognato è il minio visto da Cacioppo. Dietro, si allungano le ombre dei servizi segreti libici, o forse italiani, o chissà quale altro “corvo”.

Ma Cacioppo ha un’ultima carta da giocare. “Una notizia fresca che sono sicuro ti farà saltare i nervi”. Qualche giorno fa, nel cuore della notte, ha attraccato un peschereccio battente bandiera libica. Chiedevano un ormeggio d’urgenza per un’avaria grave alla pompa del gasolio. Un danno vero, o forse un paravento perfetto. Sono stati schedati dalla Polizia di Frontiera, hanno ottenuto la vignetta ufficiale.

La Fuga e la Caccia nel Buio

Il sergente si interrompe, lo sguardo indurito verso i primi bagliori lividi dell’alba. Il volto di Di Falco è una maschera di pietra. La pista scotta. “Questi stronzetti stanno giocando sporco”, riprende Cacioppo. O sono acquattati nel buio della banchina più lontana, o hanno mollato gli ormeggi e se ne sono andati via di notte, a fari spenti. Una fuga in pieno stile.

Il capitolo si chiude con l’inizio di una nuova caccia. “Fanculo i regolamenti. Mettiti la giacca. Andiamo a vedere con i nostri occhi se quel guscio di legno è ancora lì a galleggiare”.

Fabio Fabiano, con la sua scrittura visiva e la sua interpretazione magistrale, ci consegna un capitolo che è un gioiello del noir mediterraneo. “Alle quattro del mattino, nel ventre del porto” non è solo un’indagine poliziesca, è un viaggio viscerale tra i sapori antichi della Sicilia e gli incubi moderni che popolano il mare, dove la verità si nasconde sotto strati di grasso e vernice arancione, pronta a fuggire nel buio.

Potete ascoltare questo e tutti i capitoli de “L’Archivio dell’Ispettore Di Falco” sulle principali piattaforme di streaming podcast.

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