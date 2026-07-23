Vigile del fuoco morto, il cordoglio del M5S all’Ars
Palermo, 22/07/2026 – Il gruppo parlamentare del M5S all’Ars esprime profondo cordoglio per la morte del vigile del fuoco, colto da un malore mentre cercava di spegnere un incendio nei pressi di San Cataldo, nel Nisseno.
I parlamentari regionali sono vicini ai suoi familiari, ai suoi colleghi e a tutti coloro che rischiano quotidianamente la propria incolumità per salvaguardare il patrimonio boschivo siciliano, costantemente messo in pericolo da inqualificabili criminali.