SICUREZZA, CARMINA (M5S): CHIEDIAMO INFORMATIVA GOVERNO SU INCENDI E TUTELE VIGILI DEL FUOCO

ROMA, 23 luglio – “Chiediamo che il governo con un’informativa urgente riferisca con la massima urgenza all’Assemblea sulla drammatica emergenza incendi che continua a devastare la Sicilia e altre vaste aree d’Italia nonché sulla gravissima situazione in cui sono chiamati ad operare i Vigili del Fuoco e tutto il personale impegnato nei soccorsi. La tragica morte del Caporeparto Alessandro Marchì, avvenuta mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un incendio nel territorio di Caltanissetta, ha profondamente colpito il Paese. A lui va il nostro pensiero riconoscente; alla sua famiglia, ai suoi affetti, ai colleghi del Comando di Caltanissetta e all’intero Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco esprimiamo il più sincero cordoglio e la più profonda vicinanza. Ma proprio per questo non possiamo limitarci alla commozione. Abbiamo il dovere di chiederci se sia stato fatto tutto ciò che era possibile fare per proteggere chi ogni giorno protegge noi. Da tempo le organizzazioni sindacali denunciano una situazione insostenibile: carenze croniche di personale, turni estenuanti, ricorso continuo allo straordinario, esposizione per ore a temperature estreme e condizioni operative sempre più gravose. Donne e uomini straordinari continuano a garantire il soccorso grazie a un infinito senso del dovere, ma non è accettabile che il loro sacrificio supplisca alle carenze dello Stato. Per queste ragioni il Parlamento deve conoscere quali iniziative il Governo intenda assumere con urgenza per rafforzare il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, colmare le gravi carenze di organico, garantire condizioni di lavoro sicure, tutelare la salute del personale impegnato nelle emergenze e affrontare con strumenti adeguati una stagione di incendi che assume ormai dimensioni eccezionali”.

Lo ha detto nell’aula della Camera la deputata M5S Ida Carmina.