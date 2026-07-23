Incendi, De Luca (M5S Ars): “Devastazione senza fine, dedichiamo al tema la prima seduta dell’Ars di agosto. Dichiarazioni di Musumeci allucinanti”

Palermo, 23/07/2026. “A leggere le dichiarazioni di Musumeci, a dir poco, si resta basiti. Il ministro per la Protezione Civile, forse vittima del caldo, si dice preoccupato dell’indifferenza che sul tema si registra dopo l’estate? Lo dica al suo compagno di coalizione Schifani che oggi guida il governo regionale e lo dica soprattutto a se stesso, visto che nella scorsa legislatura era lui il presidente della Regione Siciliana e non mi pare di ricordare alcun risultato concreto o particolare impegno profuso da lui o dalla sua giunta sul fronte degli incendi, né prima né dopo l’estate”.

Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars, Antonio De Luca, che chiede al presidente dell’Ars, Galvagno, di dedicare al tema la prima seduta di agosto a sala d’Ercole, nella quale sono previste risposte a interrogazioni parlamentari.

“Piuttosto che ascoltare risposte su temi posti mesi e mesi fa si discuta del tema più attuale e urgente che c’è in questo momento – dice Antonio De Luca – sarebbe molto più proficuo far sapere ai siciliani cosa vuol fare il governo regionale per affrontare questa terribile ondata incendiaria che sta distruggendo le nostre montagne e le vite dei siciliani.

Ci illustri l’assessora Savarino il grande piano di investimenti, in termini di mezzi e personale, da lei approntato. Ci illustri i dettagli della campagna di prevenzione. Non è possibile fondare la lotta ai roghi su improvvisazione e personale precario. Ci dica l’assessore che fine ha fatto la riforma del comparto forestale, sparita totalmente dai radar. Intanto gli incendi continuano a devastare il nostro territorio e a provocare anche vittime, come avvenuto nel Nisseno. Alla famiglia e ai colleghi del vigile del fuoco morto ribadiamo il nostro cordoglio”.

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