Comitini (Ag): Il Questore Palumbo alla cerimonia del 3 luglio. Encomio all’Assistente Capo della Polizia Alfonso Gentiluomo

Il Questore di Agrigento Dott. Tommaso Palumbo, ha partecipato ieri pomeriggio a Comitini alla solenne cerimonia rievocativa dei moti risorgimentali del 3 luglio 1859, svoltasi nella cornice di Piazza Umberto I.

Durante la celebrazione, l’Amministrazione Comunale ha voluto conferire un encomio all’Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Alfonso Gentiluomo.

Il riconoscimento premia il suo tempestivo intervento per aver individuato e fermato l’autore del furto e del danneggiamento dell’impianto di videosorveglianza comunale presso il Parco Minerario, mentre era libero dal servizio.

A lui vanno i complimenti più sinceri di tutta la Questura e dei colleghi.