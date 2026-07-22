“Seguo con profonda apprensione l’evoluzione del grave incendio che sta colpendo l’Agrigentino, in particolare il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, con le evacuazioni nelle contrade Canfuto e Bosco Kadera, e il vicino comune di Bivona. Desidero esprimere la mia più sincera solidarietà a tutte le famiglie coinvolte e a chi ha dovuto lasciare la propria casa. Un doveroso e profondo ringraziamento va ai Vigili del Fuoco, al Corpo Forestale, alla Protezione Civile e alle Forze dell’Ordine che stanno lavorando instancabilmente per mettere in sicurezza l’area, proteggere i siti più sensibili e gestire la viabilità, vista anche la chiusura della Statale 118. Una menzione speciale va ai Sindaci Francesco Cacciatore e Milko Cinà per la gestione dell’emergenza, e ai tanti cittadini e agricoltori che si sono messi subito a disposizione con i propri mezzi per sostenere i soccorsi. È questa l’Italia migliore. Lo dichiara la vice capogruppo di Forza Italia al Senato, Daniela Ternullo.

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