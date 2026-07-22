Roma, 22 lug. – “Cliniche e case evacuate, più di mille interventi dei Vigili del Fuoco solo dal 18 luglio, oltre duecento interventi soltanto oggi e altri centocinquanta in attesa, lavoratori costretti alla cassa integrazione per il caldo estremo. Coldiretti ha denunciato danni per milioni di euro e aziende in ginocchio, l’Unione Coltivatori Italiani chiede la dichiarazione dello stato di calamità, Legambiente invoca perfino il supporto dell’Esercito per presidiare il territorio, mentre i Vigili del Fuoco sono costretti a raddoppiare i turni per fronteggiare un’emergenza senza precedenti. Il governo Meloni e quello di Schifani saranno giudicati per tutto questo e per tutto ciò che non hanno voluto prevenire. Questa è una responsabilità politica che qualcuno dovrà assumersi davanti ai siciliani”.

Lo ha affermato in una nota il Senatore Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato e Capogruppo M5S in Commissione Bicamerale Ecomafie.