Salvo Tomarchio sarà da oggi componente della I Commissione dell’ARS, Affari Istituzionali, su designazione di Forza Italia.

La Commissione ha competenza su tutta l’attività legislativa inerente all’ordinamento e al funzionamento della macchina regionale, all’assetto dei Comuni e degli Enti Locali, al personale, alle riforme istituzionali e alla gestione finanziaria degli enti siciliani, ed esprime pareri su tutti gli atti della Presidenza della Regione.

“Esprimo i miei migliori auguri di buon lavoro a Salvo Tomarchio – dichiara il Capogruppo Stefano Pellegrino –. Sono certo che la sua competenza e professionalità saranno preziose per il lavoro della Commissione. La sua capacità di raccordo con il partito e con gli amministratori locali sarà fondamentale per dare voce e rappresentanza alle istanze dei territori, in un contesto istituzionale così delicato e strategico”.

“Ringrazio il Capogruppo Pellegrino, i colleghi del gruppo e tutto il partito per la fiducia – dichiara Tomarchio –. Il compito di questa Commissione è centrale nel lavoro del sistema istituzionale siciliano, dalla Regione agli Enti locali. Per me è una sfida che richiederà studio e approfondimento di dinamiche istituzionali. Con il Presidente della Commissione, con il quale in questi anni ho già avuto modo di collaborare, lavoreremo su temi fondamentali per il buon funzionamento della Regione e degli enti locali, vigilando ed esprimendo pareri con l’obiettivo di rendere più efficiente e trasparente la macchina amministrativa al servizio dei siciliani”.