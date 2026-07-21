[Sicilia] Incendio a San Giuseppe Jato, il sindaco traccia il bilancio

Siviglia: “Situazione sotto controllo

Ringrazio il Cuc, i vigili del fuoco, la Protezione civile, il Corpo Forestale e la Prefettura”

San Giuseppe Jato– “La nostra comunità ha vissuto ore di grandissima apprensione, ma la macchina dei soccorsi ha risposto con fermezza, coraggio e coordinamento gestionale”. Con queste parole il sindaco di San Giuseppe Jato, Giuseppe Siviglia, fa il punto sul devastante incendio che ha colpito il territorio a partire dalla mattina di domenica.

“L’incendio è stato domato, ma la situazione resta sotto controllo – spiega -. Le fiamme, di chiara matrice dolosa, sono divampate inizialmente su un’area demaniale del Monte Jato, allargandosi rapidamente verso il versante di San Cipirello e arrivando a compromettere la zona archeologica. Inizialmente l’incendio sembrava domato dalle squadre intervenute, coordinate dal Comune di San Cipirello. Successivamente, gli incendiari hanno appiccato il fuoco contemporaneamente in diversi punti strategici. Questo ha reso indispensabile la richiesta dell’intervento aereo”.

Domenica pomeriggio, l’amministrazione comunale ha attivato formalmente il Cuc, centro unico comunale e tutte le procedure di emergenza previste. La priorità assoluta è stata la messa in sicurezza della popolazione: “Sono state evacuate circa cinquanta abitazioni a ridosso della montagna – continua il sindaco -. Il Comune ha contestualmente predisposto e messo a disposizione appositi locali di accoglienza per ospitare i cittadini rimasti temporaneamente fuori casa”.

I momenti di tensione non sono mancati: “E’ stato necessario il supporto della guardia medica per convincere e assistere una famiglia e, grazie al lavoro incessante dei soccorritori, sono state salvate dal fuoco una falegnameria e una villa. Fortunatamente, al momento non si registrano danni ingenti a cose o persone”.

“Voglio esprimere il mio più profondo ringraziamento al Corpo forestale, alla Protezione civile, ai vigili del fuoco, alla sala operativa regionale e alla Prefettura di Palermo per non essersi risparmiati in questa emergenza – prosegue Siviglia -. Nonostante le enormi difficoltà logistiche, siamo riusciti a garantire un ottimo coordinamento strategico attraverso le attività del Cuc. La risposta dei cittadini, che ringrazio per la collaborazione e che hanno manifestato profonda gratitudine verso i soccorritori, è la prova che la comunità ha saputo reagire unita. Restiamo in stato di massima allerta e vigilanza sul territorio finché la situazione non sarà del tutto normalizzata”.