Palermo 21 luglio 2026 – “Dopo la relazione di oggi questa maggioranza ha l’obbligo di ricandidarla, senza accettare alcun ruolo al Csm e ci auguriamo che porti a termine questa legislatura”. Lo ha dichiarato il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola intervenendo a Sala d’Ercole dopo la relazione del presidente della Regione Renato Schifani sull’operato del Governo.

“Schifani è il peggior presidente di sempre anche in tema di sanità – ha detto Di Paola – sta facendo peggio di Crocetta e Musumeci. Ha messo in piedi un sistema sanitario regionale che segue il collegio elettorale anziché gli interessi dei cittadini. A proposito, – ha detto Di Paola – rivolgendosi al presidente della Regione – perché non ha rimosso i manager che non hanno tagliato le liste d’attesa? Anche sul fronte dei rifiuti, il presidente Schifani ha fatto peggio di chi lo ha preceduto, congestionando il sistema e sovraccaricando le discariche, come ha fatto con Timpazzo. A proposito, non ha battuto un ciglio sull’ennesimo scandalo che ha travolto la gestione dell’impianto”.

A conclusione del suo intervento, il coordinatore regionale del M5S lancia un monito alla coalizione alternativa. “Le forze alternative al centrodestra – ha detto Di Paola – devono essere compatte per dare un futuro ai siciliani. In caso contrario, saremo complici del centrodestra, facendo il gioco di un presidente della regione come Schifani” – ha concluso.