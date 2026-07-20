[Sicilia] Arpa, domani sit-in del Csa-Cisal davanti all’Ars: “Si approvi deroga per le assunzioni”

Palermo, 20 luglio 2026 – “L’Arpa svolge un ruolo fondamentale per la salute dei siciliani e non è accettabile che un ente così importante non venga messo nelle condizioni di funzionare al meglio: chiediamo al governo e all’Assemblea regionale una deroga al blocco delle assunzioni, prima che sia troppo tardi. Per questo domani alle 15 saremo in piazza del Parlamento per un sit-in”. Lo dice Giuseppe Badagliacca del sindacato Csa-Cisal.

“A novembre scadranno i contratti di 95 lavoratrici e lavoratori altamente specializzati – continua Badagliacca – assunti a tempo determinato mediante selezione pubblica e fondamentali per l’Arpa che registra una scopertura d’organico superiore al 70%. La legge nazionale ne consente la stabilizzazione ma il termine ultimo è il prossimo dicembre, per questo va approvata una specifica deroga al blocco delle assunzioni e ai limiti assunzionali, oltre a individuare la relativa copertura finanziaria. Chiediamo al governatore Renato Schifani, al presidente dell’Ars Gaetano Galvagno e a tutte le forze parlamentari di farsi carico di una vertenza che mette a rischio non solo il futuro di 95 famiglie, ma soprattutto la capacità operativa dell’Agenzia”.