Campo progressista, partiti oggi a Gela i lavori per costruire il programma di governo. Focus su gestione rifiuti, sanità e restanza. Il 3 agosto appuntamento a Catania

Gela, 20/07/2026. Partito oggi a Gela “Work in progress”, il calendario di appuntamenti del fronte progressista per costruire il programma di governo del Centrosinistra in vista delle prossime elezioni regionali.

Presenti tutti leader di partito o i loro referenti, che si sono messi in ascolto di cittadini ed esperti che hanno parlato di alcune importanti tematiche regionali e territoriali. L’ex presidente della commissione Ambiente dell’Ars Giampero Trizzino, il sindacalista della Cgil Roberto Ferrari e referenti del gruppo ‘Patto per restare’ hanno parlato rispettivamente della gestione dei rifuti, sanità e restanza. È intervenuto anche il sindaco di Gela, Terenziano Di Stefano che ha parlato dell’esigenza di migliorare parecchie infrastrutture soprattutto del sud della Sicilia, come il porto di Gela, la Gela-Siracusa e l’anello della SS 115 Gela-Castelvetrano.

Soddisfatti i rappresentanti dei vari partiti che si sono dati appuntamento per il prossimo 3 agosto a Catania.

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