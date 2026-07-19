Borsellino, De Luca e Di Paola (M5S): “Politica vada oltre retorica, metta al centro questione morale”

Palermo,19/07/2026. “Le celelebrazioni sono importanti per tenere viva la memoria, ma si deve andare oltre alla retorica, alle vuote parole cui non seguono fatti concreti. Vogliamo onorare concretamente la memoria di Borsellino? La politica metta al centro la questione morale e dedichi a questa una seduta ad hoc a Sala d’Ercole. Ci auguriamo che il presidente della Regione Schifani si muova già in questo senso martedì prossimo in occasione della redazione annuale. Non ci venga a descrivere la Sicilia come un paradiso in terra dove l’economia galoppa e tutto va più che bene. Lo sa benissimo che non è così e lo sanno ancora meglio i siciliani che fanno le acrobazie per arrivare a fine mese e i salti mortali per riuscire a ottenere un esame o una visita medica in tempi brevi. Solleciti inoltre la calendarizzazione della nostra mozione di censura all’assessora Amata che nonostante sia sotto processo continua a guidare l’assessorato al Turismo, uno dei più importanti della nostra isola”.

Lo affermano il coordinatore regionale del M5S Nuccio Di Paola e il capogruppo Cinque Stelle all’Ars Antonio De Luca, a margine delle iniziative a ricordo del giudice Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta a cui hanno partecipato anche il presidente M5S Giuseppe Conte, il deputato europeo Giuseppe Antoci e numerosi rappresentanti del Movimento in tutte le istituzioni, nazionali, regionali e locali.

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