INCENDI: LOREFICE (M5S), OGNI ESTATE STESSO COPIONE, PREVENZIONE ASSENTE

Roma 18 lug. – “La Sicilia è la regione italiana più colpita dagli incendi nei primi mesi del 2026: 4.769 ettari già andati in fumo e 175 roghi censiti prima ancora del pieno della stagione estiva. Un copione che si ripete ogni estate e che non può più essere considerato una fatalità. La crisi climatica rende questi fenomeni ormai prevedibili ma il Governo continua ad arrivare impreparato. Non si governa rincorrendo l’emergenza: servono prevenzione, manutenzione del territorio, tutela dei boschi, personale e mezzi adeguati. La Sicilia non può essere condannata, anno dopo anno, a pagare un prezzo sempre più alto non solo di un cambiamento climatico inevitabile ma anche di amministrazioni inadeguate”.

Lo dichiara il senatore siciliano Pietro Lorefice, segretario di Presidenza del Senato e Capogruppo M5S in commissione bicamerale ecomafie.