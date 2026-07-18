Grammaticissima – Italiano, Vol.1: La grammatica che si vede e si capisce – strategie inclusive per DSA e ADHD

Grammaticissima – Italiano, Vol.1: La grammatica che si vede e si capisce si rivela uno strumento didattico di straordinaria efficacia, capace di scardinare il tradizionale approccio nozionistico alla lingua italiana in favore di una didattica realmente accessibile. Il punto di forza di questo manuale, firmato da Simona Mazza, risiede nella strutturazione metodica e rigorosa dei suoi percorsi. La progressione che guida lo studente dalle lettere ai suoni, per poi passare all’ortografia, alla morfologia e infine ai verbi, non è una semplice scelta di indice, ma una vera e propria architettura dell’apprendimento, grazie all’andamento graduale che elimina i salti logici e le zone grigie, offrendo un terreno solido su cui edificare le competenze linguistiche.

Per gli studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) e con Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività (ADHD), la linearità e la prevedibilità di questi percorsi rappresentano un fattore fondamentale. Gli alunni con DSA necessitano di ridurre al minimo il carico cognitivo legato alla decodifica del testo e alla strutturazione del pensiero; la frammentazione dei contenuti in passi chiari e sequenziali permette loro di concentrarsi sul significato profondo della regola senza disperdere energie, e la presenza di schemi, tabelle a colori e mappe sinottiche risponde perfettamente a un canale di apprendimento visivo, trasformando concetti astratti in immagini mentali stabili e facilmente accessibili in fase di recupero della memoria.

Allo stesso modo, per i ragazzi con ADHD, la gestione del tempo e il mantenimento dell’attenzione focalizzata costituiscono la sfida principale. Il testo risponde a questo bisogno offrendo attività brevi, mirate e a difficoltà progressiva. All’interno del percorso tracciato dall’autrice, lo studente non si trova mai di fronte a muri di testo o a sessioni di lavoro asfissianti, bensì davanti a tappe intermedie chiaramente definite che alimentano il senso di autoefficacia e riducono la frustrazione, con un visual design ad alta leggibilità che non è un semplice elemento estetico, ma un supporto compensativo che ancora l’attenzione visiva, impedendo al lettore di perdersi nella pagina.

L’utilità di Grammaticissima si estende anche a tutor, insegnanti e genitori, che trovano in questa impostazione sequenziale una guida pratica e immediatamente spendibile. Un manuale che non si limita a spiegare la grammatica, ma insegna a guardarla da una prospettiva diversa, dove l’inclusione non è un’aggiunta successiva ma la base stessa su cui il percorso viene costruito, permettendo di colmare le lacune sia della scuola primaria che della secondaria, il testo dimostra che una grammatica vissuta con sicurezza e ordine è un traguardo alla portata di ogni studente.

L’efficacia dei percorsi graduali e del visual design adottati in Grammaticissima trova un riscontro puntuale e rigoroso nelle linee di ricerca internazionali sulla glottodidattica inclusiva e sulle neuroscienze applicate all’educazione. Studiosi e ricercatori di diversi paesi hanno ampiamente dimostrato come la strutturazione visiva e la scomposizione sequenziale del codice linguistico siano prerequisiti fondamentali per garantire il successo formativo degli studenti con DSA e ADHD.

Nel panorama scientifico le ricerche condotte evidenziano che i migliori risultati con alunni che presentano difficoltà di apprendimento o deficit di attenzione si ottengono combinando una guida esplicita e sequenziale a un’impostazione metacognitiva. Il principio secondo cui una regola deve essere contemporaneamente vista, spiegata e applicata, rintracciabile nel manuale di Simona Mazza, rispecchia esattamente i modelli di apprendimento multisensoriale validati dalla ricerca internazionale, i quali riducono il sovraccarico della memoria di lavoro.

Grammaticissima – Italiano, Vol.1 si configura come una risorsa irrinunciabile nel panorama della didattica inclusiva, capace di tradurre concretamente le più avanzate evidenze scientifiche nazionali e internazionali in uno strumento quotidiano di emancipazione nello studio. L’eccezionale valore dei suoi percorsi strutturati, unito a un visual design calibrato sui bisogni specifici di studenti con DSA e ADHD, trasforma l’apprendimento della grammatica da potenziale barriera a concreta opportunità di riscatto e autonomia.

La grammatica non è solo un insieme rigido di regole da memorizzare, ma una mappa fondamentale per orientarsi ed esprimersi con chiarezza nel mondo, e questo manuale si rivela una guida preziosa proprio per la sua struttura progressiva. In particolare, il Volume 2 affronta gli argomenti avanzati indispensabili per una preparazione completa

Considerati insieme, questi due volumi formano un’opera organica e duratura, capace di accompagnare lo studente nel suo intero percorso scolastico, dalla prima elementare sino alla terza media e anche oltre, divenendo un’opera di consultazione che non smette mai di essere utile, perfetta da tenere a portata di mano ogni volta che si sente il bisogno di rispolverare una regola e, soprattutto, di capirla davvero.