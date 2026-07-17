“Al lavoro per cambiare la Sicilia”, il campo progressista lunedì 20 incontra esperti e cittadini a Gela  per cominciare a costruire il programma di governo





Palermo, 17 luglio 2026 – “Al Lavoro per cambiare la Sicilia”, le forze progressiste alternative al centro destra cominciano a costruire, assieme ad esperti e cittadini, il programma di governo.

Primo appuntamento lunedì 20 luglio alle 18 a Gela (cortile via Pisa). Saranno presenti tutti i segretari di partito del campo progressista che ascolteranno le proposte di esperti su tematiche riguardanti sanità, gestione rifiuti e infrastrutture. Su questi argomenti si svilupperà un dibattito moderato da un giornalista.

Quello di Gela sarà il primo di una serie di appuntamenti itineranti che si terranno in tutta la Sicilia in vista delle prossime elezioni regionali.

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