ROMA, 16 luglio – “Anche stamattina la Sicilia si è svegliata con la notizia di un arresto tra le fila dei partiti politici del centrodestra che governa la Regione. Oggi è il turno del deputato regionale Riccardo Gallo Afflitto di Forza Italia, accusato di corruzione nell’inchiesta ‘Corte dei miracoli’. L’elenco di esponenti politici di centrodestra coinvolti in gravissime vicende giudiziarie nelle fila del governo, della maggioranza alla Camera e al Senato e nelle varie regioni è ormai disarmante, se non hanno la dignità di far andare a casa il governo Schifani e tutta l’Ars e se non provano alcuna vergogna, almeno abbiano la decenza di non arrogarsi il diritto di dare lezioni di legalità o di insegnare come onorare la memoria di chi ha veramente combattuto per la giustizia e la legalità fino a perdere la vita. Ci risparmino lo scempio di diffondere falsità sulla Strage di via D’Amelio per allontanare ancora una volta la ricerca della verità, come stanno facendo anche dentro le istituzioni”.

Così i parlamentari nazionali del Movimento 5 Stelle eletti in Sicilia.