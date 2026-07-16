“L’approvazione all’unanimità in Senato della legge “Liberi di scegliere” è un risultato storico che, da siciliana, mi rende particolarmente fiera e orgogliosa. Si tratta infatti di una legge nata dalla nostra terra, dall’intuizione del giudice Roberto Di Bella e dal lavoro prezioso del Tribunale dei Minorenni di Catania. È un provvedimento che afferma un principio semplice e rivoluzionario: nessun ragazzo nasce mafioso. Se un figlio vuole uscire dal destino che gli ha imposto la sua famiglia, lo Stato non lo lascia solo. Gli tende una mano. Gli offre un’altra casa, un’altra scuola, un’altra vita, un’altra identità, se necessario. Come Forza Italia abbiamo sostenuto con convinzione questo provvedimento, perché combattere la mafia significa anche questo: spezzare la catena. Un grazie di cuore al presidente Roberto Di Bella e a tutto il Tribunale dei Minorenni di Catania, che in Sicilia porta avanti questo lavoro ogni giorno, alla collega senatrice Vincenza Rando e alla presidente della Commissione Antimafia, Chiara Colosimo, per il lavoro rigoroso e trasversale svolto. Oggi abbiamo dato a tanti ragazzi il diritto più importante: quello di scegliere la libertà”. Lo dichiara la vicepresidente dei senatori di Forza Italia, Daniela Ternullo.

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