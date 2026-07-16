 Infrastrutture idriche, Ternullo: “Oltre 894 milioni di euro per l’acqua in Sicilia, 12 milioni per Siracusa. Continuerò a battermi per il territorio”

Roma, 16 luglio 2026 – “Il Governo è al fianco della Sicilia e del territorio siracusano: i numeri lo confermano”. Lo afferma la vice capogruppo dei senatori di Forza Italia, Daniela Ternullo a margine di un incontro con il sottosegretario di Stato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l’on. Tullio Ferrante, che l’ha messa a conoscenza degli importi finanziati per il comparto idrico regionale.

“Il sottosegretario di Forza Italia mi ha illustrato il quadro degli interventi programmati dal MIT per la Sicilia – spiega la senatrice. Si parla di un pacchetto di opere dal valore complessivo di oltre 1,18 miliardi di euro, per i quali sono stati concessi finanziamenti per circa 894 milioni di euro. Cifre importanti, che dimostrano l’attenzione del Governo e di Forza Italia verso una Regione che ha urgente bisogno di infrastrutture idriche moderne ed efficienti”.

Per la provincia di Siracusa, in particolare, sono stati finanziati interventi per un totale di 12.174.702,43 euro, distribuiti su più comuni:

Siracusa: 260.000 € per il rifacimento della rete idrica vetusta di via Musco e via Trapani;

Augusta: 798.843 € per la manutenzione delle condotte e dell’acquedotto comunale;

Priolo Gargallo: 3.606.453 € per la sostituzione delle adduttrici vetuste;

Avola: 1.402.432 € per il potenziamento della condotta sorgente Miranda e la riqualificazione della centrale di sollevamento di contrada Gallina;

Noto: 1.067.975 € per la sostituzione delle adduttrici vetuste;

Pachino: 1.500.000 € per la sostituzione delle adduttrici vetuste;

Lentini: 2.539.000 € tra la sostituzione della rete idrica e gli interventi alla stazione di sollevamento;

Sortino: 1.000.000 € per il miglioramento della captazione e la ristrutturazione dell’acquedotto.

“Sono soddisfatta che il lavoro di squadra con il Ministero stia producendo risultati concreti per i cittadini. Dodici milioni di euro per il siracusano significano meno perdite nelle reti, acqua più sicura e infrastrutture più moderne. Il diritto all’acqua è fondamentale – conclude la senatrice. Continuerò a seguire da vicino ogni singolo intervento, perché le risorse stanziate a Roma si trasformino in cantieri aperti sul territorio e in servizi migliori per le famiglie siciliane”.