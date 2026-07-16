17 Luglio 2026
Home Imprese: CNA Sicilia, bene parere CGA per l’occupazione, ora aumentare i fondi con l’avanzo di amministrazione

Verwandte Geschichten

MALTRATTAMENTO INFANZIA: PRIMA DASHBOARD INTERATTIVA IN ITALIA LANCIATA DA CESVI

MALTRATTAMENTO INFANZIA: PRIMA DASHBOARD INTERATTIVA IN ITALIA LANCIATA DA CESVI

16 Luglio 2026
SuperEnalotto, il “6” si fa attendere e in Abruzzo cresce l’attesa: “Gli over 30 sono i più assidui, gli stessi numeri giocati per anni”

SuperEnalotto, il “6” si fa attendere e in Abruzzo cresce l’attesa: “Gli over 30 sono i più assidui, gli stessi numeri giocati per anni”

15 Luglio 2026
La LUMSA in vetta agli Atenei non statali di medie dimensioni nella classifica Censis. L’Ateneo presente a Palermo da oltre 25 anni con il Dipartimento Gec

La LUMSA in vetta agli Atenei non statali di medie dimensioni nella classifica Censis. L’Ateneo presente a Palermo da oltre 25 anni con il Dipartimento Gec

15 Luglio 2026

Leggi anche

Imprese: CNA Sicilia, bene parere CGA per l’occupazione, ora aumentare i fondi con l’avanzo di amministrazione

Imprese: CNA Sicilia, bene parere CGA per l’occupazione, ora aumentare i fondi con l’avanzo di amministrazione

16 Luglio 2026
MALTRATTAMENTO INFANZIA: PRIMA DASHBOARD INTERATTIVA IN ITALIA LANCIATA DA CESVI

MALTRATTAMENTO INFANZIA: PRIMA DASHBOARD INTERATTIVA IN ITALIA LANCIATA DA CESVI

16 Luglio 2026
 Infrastrutture idriche, Ternullo: “Oltre 894 milioni di euro per l’acqua in Sicilia, 12 milioni per Siracusa. Continuerò a battermi per il territorio”

 Infrastrutture idriche, Ternullo: “Oltre 894 milioni di euro per l’acqua in Sicilia, 12 milioni per Siracusa. Continuerò a battermi per il territorio”

16 Luglio 2026
Inserimento lavorativo disabili psichici, arriva da Roma l’ok alla norma riscritta dal M5S e approvata dall’Ars a maggio

Inserimento lavorativo disabili psichici, arriva da Roma l’ok alla norma riscritta dal M5S e approvata dall’Ars a maggio

16 Luglio 2026