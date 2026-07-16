Palermo, 16/07/2026. «La notizia è che arresti e scandali nella maggioranza di Schifani non fanno quasi più notizia. L’arresto del deputato del partito del presidente Schifani, Gallo Afflitto, in molti casi non ha nemmeno conquistato l’apertura dei giornali online, ridimensionato dalla ripetitività con cui arresti, inchieste e scandali di vario tipo investono la maggioranza di Schifani.

Il presidente della Regione, ovviamente, muto. Il vero afflitto di questa vicenda probabilmente è lui, che rischia di passare alla storia non solo per aver guidato uno dei governi più disastrosi e improduttivi di sempre, ma anche una delle maggioranze più inquisite.

Schifani, comunque, non può far finta di nulla: della questione morale deve rendere conto anche ai siciliani martedì all’Ars, nella sua relazione annuale. Non ci venga a raccontare una Sicilia che non esiste, dove l’economia, a parole, correrebbe al galoppo, mentre i siciliani non riescono ad arrivare a fine mese. Intanto solleciti la calendarizzazione della nostra mozione di censura nei confronti della deputata Amata, che continua a gestire uno dei più importanti assessorati siciliani pur essendo sotto processo».

Lo affermano il coordinatore regionale del M5S, Nuccio Di Paola, e il capogruppo del Movimento Cinque Stelle all’Ars, Antonio De Luca.