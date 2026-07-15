SuperEnalotto, il “6” si fa attendere e in Abruzzo cresce l’attesa: “Gli over 30 sono i più assidui, gli stessi numeri giocati per anni”

Prosegue la corsa al “6” del SuperEnalotto, che nella prossima estrazione di giovedì 16 luglio mette in palio un jackpot da 194,5 milioni di euro. Come riporta Agipronews, la febbre per la combinazione vincente cresce in tutta Italia e anche in Abruzzo, dove l’ultimo Jackpot milionario è stato centrato nel 2023, il sogno della grande vincita coinvolge tutti.

“Gli over 30 sono i più appassionati”, racconta ad Agipronews Donato Nicolini della Tabaccheria Nicolini di Teramo, dove tre anni fa fu centrato l’ultimo ‘6′ abruzzese, da 42,5 milioni di euro. Da allora curiosi e clienti abituali hanno aumentato le visite nel punto vendita situato nella Strada Statale, 80. “Complice anche la nostra posizione di passaggio, dopo il ‘6’ sono arrivati diversi giocatori dai paesi limitrofi per tentare la sorte da noi. Anche adesso, con il jackpot che continua a salire, i clienti giornalieri non mancano”.

Sono tanti gli aspiranti vincitori che affidano la propria speranza alla fortuna, tra cui gli immancabili appassionati abituali che continuano a puntare sulla stessa schedina da anni. A confermare questa tendenza è anche Gabriele Cilli, titolare della Tabaccheria 114 di via Tiburtina, 425 a Pescara: “A tentare la fortuna sono principalmente i clienti abituali, spesso con la stessa combinazione a ogni estrazione. Molti scelgono il nostro punto vendita, probabilmente perché in passato è stato particolarmente fortunato, con vincite di una certa importanza”.

Anche a Chieti la febbre del ‘6’ ha portato a un aumento delle giocate. A raccontarlo è Josiana Desiderio, titolare della tabaccheria di via Amiterno, 113: “Siamo un’attività di quartiere e normalmente non sono tantissime le persone che partecipano, ma con questo jackpot arrivato alle stelle la situazione è cambiata e l’incremento è stato piuttosto evidente”. “A tentare la sorte sono soprattutto uomini – aggiunge la tabaccaia – e tra chi gioca la propria combinazione del cuore c’è anche chi si affida alla scelta casuale della Bacheca dei Sistemi”.

Come nel resto d’Italia, anche in Abruzzo resta alta la speranza che il prossimo ‘6’ arrivi proprio dal territorio. “Mi auguro che questa vincita milionaria arrivi nel nostro punto vendita, magari divisa in più quote, così da rendere felici più persone”, conclude Josiana Desiderio.