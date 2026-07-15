[Messina] Gaetano Vecchio vicepresidente nazionale dell’Ance

ANCE, GHELLA E vecchio guidano

grandi infrastrutture Eestero

L’imprenditore romano Federico Ghella e l’imprenditore catanese Gaetano Vecchio elettirispettivamentealla presidenzadel Comitato grandi infrastrutture e del Comitato lavori all’estero

Si arricchisce la squadra del neo presidente Ance,Antonio Ciucci, con la nomina di Federico Ghellaal vertice del Comitato grandi infrastrutture e di Gaetano Vecchioal vertice del Comitato lavori all’estero,che diventanovicepresidenti di diritto dell’Associazione.

L’imprenditore romano Federico Ghella, vicepresidentedi Ghella spa, dopo aver guidato il Comitato lavori all’estero assume la responsabilità dell’organismo Ance che raggruppa i principali player impegnati nella realizzazione di grandi interventi infrastrutturali.

Un passaggio che coincide con la fine del Pnrre l’apertura di un nuovo scenarionel quale sarà importante delineare il mercato in cui le imprese si confronteranno per continuare a essere una leva di crescita del Paese.

L’imprenditore cataneseGaetano Vecchio, amministratore delegato di Cosedil spa e CosedilEnergia spa,che ha guidato il gruppo pmi internazionale dell’Ance,raccoglie da Federico Ghella il testimone del Comitato lavori all’estero, di cui fanno partetutte le imprese Ance che operano nei mercati internazionali.

Vecchio avrà il compito di seguire l’internazionalizzazionedelle aziende in un quadro geopolitico complesso, con due grandi sfide all’orizzonte: attuazione del Piano Mattei e processo di ricostruzione dell’Ucraina.