Sicilia, Di Paola (M5S): “Da Meloni solo slogan, dice bene Conte: doveva azzerare la giunta Schifani”

Palermo, 14/07/2026. “Dice bene il presidente Conte: da Meloni, sulla legalità, solo slogan. Se voleva dare speranze ai siciliani, doveva azzerare la giunta Schifani, travolta dagli scandali”.

Lo afferma il coordinatore regionale del M5S in Sicilia, Nuccio Di Paola, commentando le dichiarazioni del presidente del M5S, Giuseppe Conte, rilasciate nel corso della presentazione di un pacchetto di misure del M5S contro la mafia.

“I siciliani – continua Di Paola – hanno bisogno, oltre che di misure per la crescita, di un governo e di una maggioranza al di sopra di ogni sospetto. Invece assistiamo a scandali in serie e siamo costretti a farci amministrare da soggetti sotto processo. A proposito, che fine ha fatto la nostra mozione di censura nei confronti dell’assessora al Turismo Elvira Amata, sparita dai radar, mentre all’Ars tutto si fa tranne che discutere di provvedimenti che interessano ai siciliani? La si calendarizzi al più presto e la si metta ai voti del Parlamento. Chi vorrà salvarla a tutti i costi per bassi interessi di bottega ne risponderà ai siciliani alle prossime elezioni”.