L’Università di Padova acquisisce Crisalide: il volume entra nel catalogo del Sistema Bibliotecario di Ateneo

L’Università di Padova ha ufficialmente inserito nel proprio catalogo bibliotecario il volume Crisalide, scritto da Francesco Augello e firmato con la coautrice Teresa Messina, pubblicato da Armando Editore nel 2024. Il libro è ora disponibile per la consultazione attraverso il Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA), come attestato dal record catalografico GALILEO Discovery (ID: 9941024693306046).L’acquisizione da parte di uno dei più antichi e prestigiosi Atenei europei rappresenta un riconoscimento significativo per un’opera che affronta, con taglio scientifico e narrativo, i temi della fragilità, della crescita identitaria e dei processi trasformativi nelle relazioni educative e cliniche.

«L’ingresso di Crisalide nel catalogo dell’Università di Padova è un segnale importante: significa che il libro viene considerato rilevante per la ricerca e la formazione nei campi della psicologia e più in generale delle scienze umane», dichiara lo psicologo e scrittore Francesco Augello. «È un risultato che ci onora e che conferma la necessità di continuare a lavorare su una cultura della cura capace di integrare rigore scientifico e sensibilità narrativa».

Il volume, firmato con la coautrice Teresa Messina, si colloca nel solco delle opere che offrono strumenti di lettura delle dinamiche socio‑emotive e relazionali, evidenziando come le fragilità contemporanee siano spesso generate o amplificate dai sistemi mediatici che modellano percezioni, aspettative e narrazioni sociali. In un contesto comunicativo che espone quotidianamente persone e comunità a pressioni simboliche, sovrastimolazioni e dispositivi che alimentano vulnerabilità più che contenerle, Crisalide propone una riflessione rigorosa e sensibile sui processi trasformativi che attraversano le relazioni educative e i contesti di vita. L’ingresso del volume nel catalogo dell’Ateneo patavino ne amplia la diffusione e lo rende accessibile a studenti, ricercatori e professionisti interessati a comprendere le forme contemporanee della fragilità sociale e della violenza in generale.

Link ufficiale alla scheda catalografica del volume

https://galileodiscovery.unipd.it/discovery/fulldisplay/alma9941024693306046/39UPD_INST:VU1

Per ulteriori informazioni: Armando Editore – Ufficio Comunicazione Email: comunicazione@armandoeditore.it