L’Archivio dell’Ispettore Di Falco | Capitolo 32: Il Guardiano del Faro

Due destini spezzati nel buio della geopolitica e una verità protetta dal silenzio delle istituzioni. Che fine hanno fatto Nasser e Bianca?

Nel nuovo capitolo de “L’Archivio dell’Ispettore Di Falco”**, la serie podcast firmata da Fabio Fabiano, l’indagine sulla misteriosa scomparsa di Nasser Omar Yaya e Bianca Carletto raggiunge il punto di non ritorno.

Per scardinare il muro di gomma eretto dai servizi segreti italiani, l’ispettore Di Falco e il collega Pirrera si spingono oltre una soglia invalicabile: gli uffici blindati del comandante locale dell’*N.C.I.S.*, il cuore del potere militare americano nel Mediterraneo.

Un patto di fumo e segreti

L’incontro con il colonnello Peter Conti ha il sapore amaro di un sigaro toscano consumato in terra di frontiera. Tra volute di fumo e sguardi che si studiano, l’ufficiale americano rivela una realtà sconcertante. Dietro la scomparsa dei due giovani non c’è una semplice fatalità, ma una faglia profonda che divide l’intelligence di Roma da quella di Washington sulla gestione dei flussi migratori dall’Africa.

> «Per i governi europei quella carne umana rappresenta profughi a cui dare assistenza. Per noi, Lampedusa è una porta girevole per il terrore. Entrambe le tesi sono maledettamente vere. Solo che ognuno lavora nel buio per la propria verità.»

Chi è “Il Guardiano del Faro”?

La pista calda porta dritta a Lampedusa. I satelliti spia americani intercettano costantemente trasmissioni radio clandestine dirette alle coste africane, segnali che danno il via alle carrette del mare. Eppure, ogni controllo sul campo rivela solo pietre calde e silenzio.

La strumentazione è mobile, invisibile, gestita da un fantasma battezzato dagli americani “Il Guardiano del Faro”. Un uomo che i servizi italiani conoscono benissimo, ma che tollerano perché funge da “regista” degli sbarchi, garantendo un precario equilibrio politico.

* Il calcolo politico:Arrestare il Guardiano significherebbe far saltare il banco a Lampedusa.

* Il sacrificio: Per non creare il caos sotto i riflettori, i servizi preferiscono lasciare due ragazzi sacrificati nel buio.

“Nasser e Bianca non sono una statistica”

Mentre l’auto dei due poliziotti si allontana dalla base sotto la morsa dello scirocco, Di Falco unisce i puntini con la fredda lucidità del vecchio sbirro di strada. L’unico modo per ritrovare Nasser e Bianca è dare la caccia al Guardiano del Faro, sfidando un sistema che preferisce il silenzio alla verità.

Nasser, il libico che ha venduto le sue informazioni all’intelligence, e Bianca, la giovane volontaria italiana, non erano solo un matrimonio misto difficile da digerire per la società. Erano persone speciali, fuori dal comune. Ed è proprio per questo che qualcuno ha deciso di spegnere la loro luce.

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