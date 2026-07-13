14 Luglio 2026
Home QUESTURE E COMMISSARIATI DI PUBBLICA SICUREZZA PIANO ASSEGNAZIONI RUOLO AGENTI E ASSISTENTI DELLA POLIZIA DI STATO I 49 NUOVI AGENTI ASSEGNATI AD AGRIGENTO DARANNO SOLLIEVO ALLA NOSTRA QUOTIDIANA OPERATIVITA’

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