Com’è noto all’opinione pubblica, l’intensa attività sindacale del Movimento dei Poliziotti Democratici e Riformisti ha sempre mirato ad ottenere il necessario ripianamento degli organici della Polizia di Stato nella Provincia di Agrigento, una fase necessaria per poi solo successivamente parlare di potenziamento.

Occorre però dare una corretta lettura a quello che è accaduto, i 49 colleghi, che a breve verranno assegnati alla Questura di Agrigento, verranno destinati, come da ministeriale, solo 4 alla Questura e 2 all’Ufficio Immigrazione, mentre i restanti 43 verranno destinati ai sei presidi della Polizia di Stato di Agrigento, tra questi l’Istituendo Commissariato di P.S. di Lampedusa – Linosa, che dei sei Commissariati, sarà quello che assorbirà più di tutti, in quanto ne sono stati destinati circa 24, come da decreto istitutivo. Quindi, numeri alla mano, ne rimangono solo 19 da distribuire per i restanti Uffici.

Occorre ricordare, che tali assegnazioni serviranno a ripianare in parte i colleghi che tra il 2025 e inizi del 2026 sono andati in pensione.

Pertanto è corretto gioire per la grande attenzione posta in essere dal nostro Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani, ma con grande moderazione, poiché le necessità di questa Questura continuano ad esistere. A questa importante determinazione, giunge la posizione espressa dal Segretario Generale Provinciale M.P. Alfonso Imbrò, che ribadisce il proprio compiacimento per le future e decretate assegnazioni di Agenti ed Assistenti per la provincia di Agrigento, frutto di una costante e seria campagna di sensibilizzazione posta in essere da questa O.S., che è la più rappresentativa ad Agrigento, e dal nostro Segretario Generale Nazionale Antonino Alletto, quest’ultimo da sempre impegnato sul fronte della sicurezza a favore del nostro comprensorio. Un dato è certo, sottolinea Antonino Alletto dopo l’ufficialità delle assegnazioni, questi Agenti daranno certamente ampio sollievo all’attività operativa e alle mille e più incombenze insite sul territorio Agrigentino. Emergenze e grandi eventi a cui hanno fatto fronte, fino ad oggi, i nostri colleghi, rinunciando, li dove necessitava, finanche alle ferie. È giusto sottolineare, aggiunge Alletto, che il Nostro Capo della Polizia, che ringrazio per la sua lungimirante professionalità, ha tenuto conto, non solo delle necessità impellenti della Questura di Agrigento, ma di tutte le Questure d’Italia, assegnando, solo in Sicilia, ben 277 uomini.

Agrigento 49, Palermo (58 unità), Messina (44), Siracusa (46), Trapani (24), Enna (19), Catania (14), Ragusa (13) e Caltanissetta (10). Adesso, però, serve un potenziamento ed un ordinario turn over di personale, perché anche quest’anno e il prossimo, registreremo numerosi pensionamenti per raggiunti limiti d’età, e questa tematica può essere affrontata solo in un modo, con l’immissione, nelle fila delle forze di Polizia, di nuovi agenti operativi, attraverso un serio investimento per bandire nuovi e corposi concorsi nella Polizia di Stato.