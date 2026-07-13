10eLotto, a Catania e provincia vincite per 22.500 euro
Il concorso del 10eLotto di venerdì 10 luglio ha sorriso alla Sicilia. In particolare, come riporta Agipronews, a Catania è stato realizzato un 7 Oro da 12.500 euro; la giocata vincente è stata effettuata in Via Sebastiano Catania. A questa sono da aggiungere altre due vincite realizzate in provincia, entrambe a Piedimonte Etneo, entrambe con un 8 Oro da 5mila euro ciascuna, una in Via Mazzini e l’altra in Via Vittorio Emanuele III. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 12,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,12 miliardi da inizio anno.