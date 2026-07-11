12 Luglio 2026
Home Disabili psichici, legge M5S sui Piani terapeutici individualizzati più vicina al traguardo: arrivato l’ok in Commissione Salute all’Ars

Verwandte Geschichten

Sicilia, bandi a rischio e troppe categorie con il fiato sospeso. De Luca (M5S Ars): «Ennesimo pasticcio del governo, devono andare a casa»

Sicilia, bandi a rischio e troppe categorie con il fiato sospeso. De Luca (M5S Ars): «Ennesimo pasticcio del governo, devono andare a casa»

11 Luglio 2026
Sanità. Call to action del Movimento 5 Stelle Sicilia per dare voce a pazienti e personale vittime di disservizi

Sanità. Call to action del Movimento 5 Stelle Sicilia per dare voce a pazienti e personale vittime di disservizi

11 Luglio 2026
SICUREZZA, ON. IDA CARMINA (M5S): “VIOLENZA IN PIENO CENTRO AD AGRIGENTO LASCIATA SOLA DAL GOVERNO MELONI. DEPOSITATA UN’INTERROGAZIONE PARLAMENTARE”

SICUREZZA, ON. IDA CARMINA (M5S): “VIOLENZA IN PIENO CENTRO AD AGRIGENTO LASCIATA SOLA DAL GOVERNO MELONI. DEPOSITATA UN’INTERROGAZIONE PARLAMENTARE”

8 Luglio 2026

Leggi anche

Il fango su Ranucci e l’ipocrisia dei giornalisti da scrivania che non sono mai scesi sul marciapiede

Il fango su Ranucci e l’ipocrisia dei giornalisti da scrivania che non sono mai scesi sul marciapiede

11 Luglio 2026
Sicilia, bandi a rischio e troppe categorie con il fiato sospeso. De Luca (M5S Ars): «Ennesimo pasticcio del governo, devono andare a casa»

Sicilia, bandi a rischio e troppe categorie con il fiato sospeso. De Luca (M5S Ars): «Ennesimo pasticcio del governo, devono andare a casa»

11 Luglio 2026
Sanità. Call to action del Movimento 5 Stelle Sicilia per dare voce a pazienti e personale vittime di disservizi

Sanità. Call to action del Movimento 5 Stelle Sicilia per dare voce a pazienti e personale vittime di disservizi

11 Luglio 2026
Disabili psichici, legge M5S sui Piani terapeutici individualizzati più vicina al traguardo: arrivato l’ok in Commissione Salute all’Ars

Disabili psichici, legge M5S sui Piani terapeutici individualizzati più vicina al traguardo: arrivato l’ok in Commissione Salute all’Ars

11 Luglio 2026