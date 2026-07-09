Zeudi: la storia vera che nessuno poteva raccontare è ora in ebook su Amazon. Di Isabella Silvestri

Non cercate i santi dove c’è solo polvere e sangue. A volte sono proprio le anime più macchiate a compiere i gesti più puri.

Un romanzo che toglie il fiato. Una storia vera di trafficking, violenza, riscatto e speranza nata dal deserto più crudele del mondo.

Zeudi è la storia di una giovane eritrea rapita nel Sinai, torturata, seviziata e venduta dai beduini. È la storia di una famiglia disperata che ascolta in diretta le violenze sulla figlia. È la storia di uomini duri, ex agenti, mercenari, un ufficiale egiziano cristiano, uno sceicco musulmano e una suora che decidono di rischiare tutto per salvarla.

Uomini con il passato sporco di sangue e cinismo che, di fronte all’orrore, scelgono di diventare angeli vendicatori.

Attacchi notturni nel deserto, sparatorie, burocrazia assassina, fughe rocambolesche e un finale che commuove e fa venire i brividi. Tutto basato su fatti realmente accaduti, ricostruito con documenti, testimonianze e il carteggio privato che ha reso possibile questo libro.

Scritto da Isabella Silvestri con la potenza di chi ha raccolto una storia troppo forte per restare nascosta.

Un libro che parla di traffico di esseri umani, di schiavitù moderna, di redenzione e di come la luce possa ferire di più proprio nell’oscurità più fitta.

La speranza, talvolta, ha la faccia di un demone.

Se cercate un romanzo che vi tenga incollati alle pagine, che vi faccia arrabbiare, piangere e sperare, questo è il libro che fa per voi.

Non è solo una storia di salvataggio. È una denuncia potente, un inno al coraggio di pochi contro l’indifferenza di tanti.

Perché certe storie vanno lette. E certe ferite del mondo vanno conosciute.

Zeudi – Disponibile ora in ebook su Amazon.