SuperEnalotto, in Basilicata si sogna il colpo grosso: l’unico “6” risale al 2000. “C’è chi gioca gli stessi numeri da ventisei anni”

Il “6” al SuperEnalotto si nasconde da oltre un anno e, mentre il jackpot continua a crescere sfiorando i 200milioni di euro, aumenta anche la speranza degli italiani di centrare la vincita milionaria. Come riporta Agipronews, in vista dell’estrazione di domani, giovedì 9 luglio 2026, il montepremi ha raggiunto quota 191 milioni di euro, alimentando la corsa alle giocate in tutto il Paese.

Tra le regioni dove si registra un incremento delle giocate c’è anche la Basilicata, che aspetta da ventisei anni un nuovo “6”. L’unica vincita nella regione, infatti, risale all’11 novembre 2000, quando la fortuna fece tappa a Marsicovetere, in provincia di Potenza.

Con il jackpot che cresce di estrazione in estrazione, nelle ricevitorie lucane aumenta l’afflusso di giocatori. “Quando il jackpot supera i 100 milioni di euro le giocate raddoppiano sempre”, racconta ad Agipronews Bruno Manicone, titolare della tabaccheria di via Cappelluti 9, a Matera. “I clienti si dividono tra abituali e persone di passaggio. Molti dei nostri frequentatori storici giocano sempre la stessa combinazione: alcuni portano avanti la stessa schedina da oltre vent’anni”.

Anche a Potenza la tendenza è simile. “La maggior parte dei nostri clienti è composta da giocatori abituali”, spiega Serena Marino, della Tabaccheria di via Basento, 114. “Molti scelgono numeri legati alle date di nascita dei familiari o ad avvenimenti importanti della loro vita. Altri, invece, preferiscono affidarsi completamente al caso, sperando che sia la fortuna a scegliere per loro”.

Dopo ventisei anni senza un “6”, i tabaccai lucani guardano con fiducia alle prossime estrazioni. “Questa volta toccherà alla mia tabaccheria”, commenta speranzoso Manicone. Dello stesso avviso anche Marino: “Spero che il prossimo vincitore sia uno dei nostri clienti abituali”.