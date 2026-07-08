SICUREZZA, ON. IDA CARMINA (M5S): “VIOLENZA IN PIENO CENTRO AD AGRIGENTO LASCIATA SOLA DAL GOVERNO MELONI. DEPOSITATA UN’INTERROGAZIONE PARLAMENTARE”





“Ho depositato un’interrogazione parlamentare rivolta al Ministro dell’Interno per chiedere interventi urgenti a tutela della sicurezza della città e della provincia di Agrigento, ormai interessate da una preoccupante escalation di episodi di violenza che stanno alimentando paura e insicurezza tra i cittadini.

L’ultima aggressione, avvenuta nel cuore del centro cittadino, dove due giovani ragazze sono state brutalmente picchiate da un gruppo di coetanei, è soltanto l’ennesimo episodio di una lunga serie.

Negli ultimi mesi si sono susseguiti pestaggi, aggressioni e gravi fatti di cronaca che dimostrano un progressivo deterioramento delle condizioni di sicurezza del territorio.

Da tempo denunciamo l’assoluta insufficienza degli organici delle Forze di polizia nella provincia di Agrigento.

Come Movimento 5 Stelle avevamo già interrogato il Governo quando, nel piano delle assegnazioni dei nuovi agenti di Polizia, ad Agrigento era stata destinata appena un’unità aggiuntiva: una scelta incomprensibile e offensiva per un territorio che affronta criticità enormi sul fronte del controllo del territorio, della gestione dei flussi migratori e della sicurezza urbana.

Oggi i fatti dimostrano che quelle preoccupazioni erano fondate, ma il Governo ha preferito voltarsi dall’altra parte.

La destra continua a usare la sicurezza come uno slogan elettorale, ma quando c’è da garantire uomini, mezzi e investimenti nei territori, il Governo Meloni sparisce.

Si moltiplicano gli annunci, le conferenze stampa e la propaganda, mentre le città vengono lasciate sole ad affrontare un’emergenza sempre più evidente.

Agrigento registra un crescente afflusso turistico, ospita importanti eventi culturali ed è una delle principali porte della Sicilia.

Proprio per questo avrebbe bisogno di una presenza dello Stato ancora più forte, non di essere sistematicamente dimenticata.

Serve un immediato rafforzamento del contingente di Forze dell’ordine e il potenziamento della Polizia Locale del Comune di Agrigento, oggi gravemente sottodimensionata.

I cittadini hanno diritto a vivere in una città sicura.

La sicurezza non si garantisce con gli slogan o con i post sui social, ma con una presenza concreta dello Stato, con investimenti, personale e prevenzione.

È il momento che il Governo Meloni abbandoni la propaganda e inizi finalmente a dare risposte ai territori che da troppo tempo aspettano di essere ascoltati”.

Lo afferma con una nota la deputata M5S, Ida Carmina.