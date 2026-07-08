8 Luglio 2026
Home SICUREZZA, ON. IDA CARMINA (M5S): “VIOLENZA IN PIENO CENTRO AD AGRIGENTO LASCIATA SOLA DAL GOVERNO MELONI. DEPOSITATA UN’INTERROGAZIONE PARLAMENTARE”

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