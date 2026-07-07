L’Archivio dell’Ispettore Di Falco | Episodio 4: L’Arte di Catalogare l’Ignoto

Nel Capitolo 4 della serie podcast firmata da Fabio Fabiano (Episodio 46909), l’Ispettore Di Falco e il giovane Romano scendono nel regno della Polizia Scientifica. Lasciate alle spalle le direttive burocratiche, la missione per il contrasto degli sbarchi clandestini a Lampedusa si scontra ora con la fredda oggettività della scienza e delle impronte digitali.

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Due vecchi soldati nella stessa trincea

L’ingresso di Di Falco nel laboratorio non è una semplice visita, ma un’invasione guidata dal suo inconfondibile timbro di voce e da un sarcasmo goliardico. Ad attenderlo c’è l’Ispettore Caruso, un veterano della Scientifica che vive nei millimetri e nella precisione del suo microscopio comparatore.

Tra i due scatta immediatamente un codice antico, fatto di provocazioni e insulti affettuosi, lo scudo ideale per esorcizzare il peso di una nuova indagine. Caruso legge subito dietro la maschera dell’amico: Di Falco non si muove mai per la routine. C’è qualcosa che scotta in quel foglio di servizio.

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